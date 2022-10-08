ФСБ РФ заранее приказала оккупационным властям Крыма готовиться к эвакуации, предусмотрен и случай уничтожения Керченского моста. ДОКУМЕНТ
Об этом идет речь в телеграм-канале Цензор.НЕТ.
В опубликованном документе говорится:
- о "прорыве линии обороны на южном направлении", требующей эвакуации кремлевских чиновников и местного гестапо в Россию срочно,
- что эвакуация после уничтожения Керченского моста будет осуществляться на плавсредствах – по сути, моторных лодках.
Есть также ряд интересных рекомендаций от Москвы: например, взорвать военные предприятия и боекомплект в случае необходимости.
Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва. По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.
По версии россиян, пожар возник из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.