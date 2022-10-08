ФСБ РФ заранее приказала оккупационным властям Крыма готовиться к эвакуации, предусмотрен и случай уничтожения Керченского моста. ДОКУМЕНТ

Приказ ФСБ от 2 сентября предусматривает, в частности, что эвакуация после уничтожения Керченского моста будет производиться на плавсредствах.

Об этом идет речь в телеграм-канале Цензор.НЕТ.





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В опубликованном документе говорится:

- о "прорыве линии обороны на южном направлении", требующей эвакуации кремлевских чиновников и местного гестапо в Россию срочно,

- что эвакуация после уничтожения Керченского моста будет осуществляться на плавсредствах – по сути, моторных лодках.

Есть также ряд интересных рекомендаций от Москвы: например, взорвать военные предприятия и боекомплект в случае необходимости.

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Напомним, 8 октября утром на Крымском мосту произошел пожар в результате взрыва. По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.

По версии россиян, пожар возник из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.