Россияне расстреляли четырех мирных жителей в погребе в Купянске-Узловом. ФОТОрепортаж

Четырех мирных жителей оккупанты расстреляли в погребе на Харьковщине. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ и ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По предварительным данным, в пгт Купянск-Узловой в середине сентября российские военные расстреляли в погребе домовладения четырех мирных жителей. Среди них 73-летняя владелица дома и соседская семья — 71-летняя женщина, ее внук и невестка.

"Прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области и следователи Управления СБУ в Харьковской области совместно с криминалистами ГУНП в Харьковской области обнаружили трупы с признаками насильственной смерти. У всех пулевые ранения в области грудной клетки и головы", - говорится в сообщении.

При осмотре погреба обнаружены гильзы от автомата Калашникова.

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Погибших похоронили родственники и соседи на территории домовладений. В настоящее время трупы направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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