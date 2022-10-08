Россияне расстреляли четырех мирных жителей в погребе в Купянске-Узловом. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ и ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По предварительным данным, в пгт Купянск-Узловой в середине сентября российские военные расстреляли в погребе домовладения четырех мирных жителей. Среди них 73-летняя владелица дома и соседская семья — 71-летняя женщина, ее внук и невестка.
"Прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области и следователи Управления СБУ в Харьковской области совместно с криминалистами ГУНП в Харьковской области обнаружили трупы с признаками насильственной смерти. У всех пулевые ранения в области грудной клетки и головы", - говорится в сообщении.
При осмотре погреба обнаружены гильзы от автомата Калашникова.
Погибших похоронили родственники и соседи на территории домовладений. В настоящее время трупы направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.