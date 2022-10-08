Россияне нанесли ракетный удар по Курахово в Донецкой области: повреждены 6 многоэтажек, есть раненые. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 октября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Курахово Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"В результате удара 3 человека травмированы, повреждены 6 многоэтажек. На месте работают пиротехники, спасатели и полиция.

Вся территория Донецкой области – в зоне повышенного риска! Прилетели может куда угодно и никогда", - говорится в сообщении.





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