Дошкольник погиб вместе с семьей в своей квартире в Запорожье во время российских обстрелов 6 октября. ФОТО
Об этом сообщила в фейсбуке Ксения Андреева, которая была знакома с семьей, сообщает Цензор.НЕТ.
Это Тимофей Иванов. Он, его старшая сестра Ксения, мама Юлия и папа Дмитрий погибли в своей квартире в доме в Запорожье 6.10.22, в который попала ракета российской мрази.
Тимофей был одногруппником моего сына в детском саду. Мне нравился этот мальчик и его семья. Они были хорошими людьми.
И сейчас мое сердце пылает.
Наша русофобия никогда не будет достаточной.
Никогда", - убеждена женщина.
"Страшная война ежедневно уносит жизни сотен украинцев, как военных, так и мирных жителей. Трагедия, случившаяся в нашем городе, унесла жизни нашей выпускницы, красивой, талантливой девушки, аспирантки 4 курса Ивановой Ксении и ее семьи: мамы, папы, младшего брата. Наши соболезнования близким погибших в этом страшном горе! Вечная память", - сообщили на странице биологического факультета ЗНУ.
Напомним, утром 6 октября оккупанты ударили ракетами по многоэтажкам Запорожья. Разбор завалов продолжается. По состоянию на утро 8 октября количество погибших достигло 17, в том числе один ребенок.