В сеть попали спутниковые снимки Керченского моста до и после пожара. ФОТО
32 09152
В сети опубликовали спутниковые снимки PlanetScope, со спутника сфотографировали Керченский мост 7 и 8 октября 2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры публикуют пользователи соцсетей.
Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.