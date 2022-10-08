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В сеть попали спутниковые снимки Керченского моста до и после пожара. ФОТО

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В сети опубликовали спутниковые снимки PlanetScope, со спутника сфотографировали Керченский мост 7 и 8 октября 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры публикуют пользователи соцсетей.

В сеть попали спутниковые снимки Керченского моста до и после пожара 01

Как сообщалось, утром 8 октября на Крымском мосту произошел сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

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