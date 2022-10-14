Общая молитва за Украину прошла на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 октября, в 10:00 на аллее Героев Небесной Сотни состоялась общая молитва за Украину, украинский народ и всех, кто защищает страну от врага.