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СБУ задержала "на горячем" агента России, разведывавшего позиции ВСУ в Харьковской области. ФОТО

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СБУ задержала "на горячем" агента России, разведывавшего позиции ВСУ в Харьковской области. ФОТО
Агента России удалось задержать во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных на Харьковщине. В ходе обыска у мужчины изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук с поличным.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, в интересах российских спецслужб действовал 18-летний житель Краснограда Харьковской области. Он согласился на сотрудничество с врагом за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Мужчине объявлен подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Приспешнику врага грозит до 12 лет лишения свободы.

СБУ задержала на горячем агента России, разведывавшего позиции ВСУ в Харьковской области 01
СБУ задержала на горячем агента России, разведывавшего позиции ВСУ в Харьковской области 02

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Топ комментарии

  • vsbu vsbu
    Знаю що говорю: хлопці вивчайте звязки цих підарів, там буде купа цікавого, родичі, знайомі, хронологія подій, коріння
  • Алекс Ростиков
    На палю та усі справи ...
  • Підлога Маккартні
    ***, 18 лет, а такой *******
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