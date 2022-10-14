СБУ задержала "на горячем" агента России, разведывавшего позиции ВСУ в Харьковской области. ФОТО
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Агента России удалось задержать во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных на Харьковщине. В ходе обыска у мужчины изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук с поличным.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, в интересах российских спецслужб действовал 18-летний житель Краснограда Харьковской области. Он согласился на сотрудничество с врагом за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.
Мужчине объявлен подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Приспешнику врага грозит до 12 лет лишения свободы.