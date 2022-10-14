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Уличная выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" стартовала на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 14 октября, в 11:00 на Софийской площади в Киеве состоялось открытие уличной выставки "Полк Азов - Ангелы Мариуполя", посвященной защитникам и защитницам из подразделения "Азов" Национальной гвардии Украины, которые отдали свои жизни, защищая Мариуполь от российских захватчиков.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через значительные испытания. Защитники Украины, патриоты, герои Нации гибнут за свободу и независимость государства. Наша обязанность – чтить память о них", - сообщают организаторы выставки.

В течение месяца каждый желающий может прийти на Софийскую площадь в Киеве и узнать больше о жизнеописаниях павших воинов полка "Азов", самому маленькому из которых было 18 лет, а самому старшему 63 года.

Автор идеи выставки в Киеве о героях полка "Азов" - Вера Литвиненко, мать бойца полковой разведки полка "Азов" Литвиненко Владислава с позывным "Вектор".

Выставка "Полк Азов - Ангелы Мариуполя" состоит из информационных планшетов, содержащих портрет и текст о жизнеописании Героя.

Организаторы выставки в г. Киев – Вера Литвиненко и семьи погибших воинов Полка "Азов" при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины и Киевской городской государственной администрации.

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Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 01
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 02
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 03
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 04
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 05
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 06
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 07
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 08
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 09
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 10
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 11
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 12
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 13
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 14
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 15
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 16
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 17
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 18
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 19
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 20
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 21
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 22
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 23
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 24
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 25
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 26
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 27
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 28
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 29
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 30
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 31
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 32
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 33
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 34
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 35
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 36
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 37
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 38
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 39
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 40
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 41
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 42
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 43
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 44
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 45
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 46
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 47
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 48
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 49
Уличная выставка Полк Азов - Ангелы Мариуполя стартовала на Софийской площади в Киеве 50

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

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