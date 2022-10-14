В подвале разрушенной мариупольской больницы с марта живут пожилые люди. ФОТО
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Во временно оккупированном Мариуполе пожилые люди живут в подвале больницы.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Приморский район. В подвале разрушенной больницы железной дороги с марта до сих пор проживают 12 человек пожилого возраста. Выживают исключительно благодаря помощи соседей. Оккупационные власти просто не замечают подобных проблем, потому что в телевизор их красиво не упакуешь", - отметил он.
Также, по словам Андрющенко, по адресу ул. Кронштадтская 12, "целый подъезд вынужден живет в подвале и подъезде".
"Квартиры разрушены дотла. А в то время в новый показательный квартал распределяют приближенных к оккупационным властям людей", - добавил советник мэра.