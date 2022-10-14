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В подвале разрушенной мариупольской больницы с марта живут пожилые люди. ФОТО

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Во временно оккупированном Мариуполе пожилые люди живут в подвале больницы.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Приморский район. В подвале разрушенной больницы железной дороги с марта до сих пор проживают 12 человек пожилого возраста. Выживают исключительно благодаря помощи соседей. Оккупационные власти просто не замечают подобных проблем, потому что в телевизор их красиво не упакуешь", - отметил он.

Также, по словам Андрющенко, по адресу ул. Кронштадтская 12, "целый подъезд вынужден живет в подвале и подъезде".

"Квартиры разрушены дотла. А в то время в новый показательный квартал распределяют приближенных к оккупационным властям людей", - добавил советник мэра.

Также смотрите: В оккупированном Мариуполе люди до сих пор живут в подвалах и готовят на улице, – Андрющенко. ВИДЕО

В подвале разрушенной мариупольской больницы с марта живут пожилые люди 01
В подвале разрушенной мариупольской больницы с марта живут пожилые люди 02

Топ комментарии

  • Галя Гусенко
    Ви не знаєте, чого вони хотіли. Це - просто старі безпомічні бабки. Які просто жили собі в Маріуполі, а потім росія вирішила їх врятувати. Навіть, якщо б вони особисто тягали боєкомплект для "Азову", це все одно не допомогло б. Весь південь України був зданий. За два тиждні росармія дійшла від Криму до Маріуполя. Подивться відстань на карті. Коли такі, як ви звинувачують у чомусь абсолютно незнайомих людей - це просто навішування ярликів і виправдання "зеленої" влади.
  • Підлога Маккартні
    Ети беспомащны бабки ходили на выбары и галасавали за ОПЗДжец и федорыча и прочих рыгов. Это такие же враги как и кацапы, и слуги нарита, по сути...
  • Сергей Пасько 5c19f8a4
    Не знаю, я навіть їхнім (кацапським) стареньким такого не бажав би , а фашист для них чомусь я.
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