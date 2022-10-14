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На Закарпатье задержали двух "водолазов", которые через реку хотели пересечь границу Украины с Венгрией. ФОТОрепортаж

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На берегу Тисы военнослужащие отдела пограничной службы "Вилок" Мукачевского отряда задержали двух граждан Украины, незаконно пытавшихся пересечь границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в МВД.

На Закарпатье задержали двух водолазов, которые через реку хотели пересечь границу Украины с Венгрией 01

"Около 2 часов ночи во время патрулирования пограничный наряд заметил неподалеку от границы неизвестных лиц, которые намеревались переплыть через реку Тиса, чтобы добраться до соседней Венгрии.

Мужчин задержали, оба они были одеты в гидрокостюмы. Личные вещи, телефон и сменную одежду ловкачи тщательно замотали скотчем. Ища мелководья в стремительной и полноводной Тисе, правонарушители чуть не утонули", - говорится в сообщении.

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На Закарпатье задержали двух водолазов, которые через реку хотели пересечь границу Украины с Венгрией 02

Указывается, что на задержанных составили протоколы о совершении ими админправонарушения, за совершение которого предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 3400 до 8500 гривен или административный арест сроком до пятнадцати суток.

На Закарпатье задержали двух водолазов, которые через реку хотели пересечь границу Украины с Венгрией 03



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  • Баритон Саша
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