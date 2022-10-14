Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

В оккупированном Мариуполе украинских подростков пытаются завербовать в "неопионерский путинюгенд", – Андрющенко. ФОТО

4 88211
В оккупированном Мариуполе украинских подростков пытаются завербовать в "неопионерский путинюгенд", – Андрющенко. ФОТО
В Мариуполе российские оккупанты пытаются завербовать подростков в "неопионерский путинюгенд".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная попытки вербовки юношей в неопионерский путинюгенд. Вчера подростков принудительно согнали в школу №53 и демонстрировали, какую подготовку имеют "юнармейцы" и дали неделю "подумать" о вступлении. Программа обучения ненавидеть с детства и убивать украинцев в Мариуполе на марше", - написал советник мэра.

В оккупированном Мариуполе украинских подростков пытаются завербовать в неопионерский путинюгенд, – Андрющенко 01
В оккупированном Мариуполе украинских подростков пытаются завербовать в неопионерский путинюгенд, – Андрющенко 02
В оккупированном Мариуполе украинских подростков пытаются завербовать в неопионерский путинюгенд, – Андрющенко 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В подвале разрушенной мариупольской больницы с марта живут пожилые люди. ФОТО

Топ комментарии

  • Urs
    надеюсь, этого бородатого ****** уже идентифицировали.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ета лапатний путлєр-югєнт.Дуже шкода дітей...
  • Aleks Козаченко
    а родители этих детей куда смотрят?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости