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СБУ обнаружила склад российского оружия на освобожденной территории Херсонской области. ФОТОрепортаж

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В ходе стабилизационных мер на деоккупированной Херсонской области Служба безопасности обнаружила целый склад с ракетно-артиллерийским вооружением рашистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

Как отмечается в ведомстве, среди выявленного – более полутысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня "Град" и "Ураган", а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

Замаскированный склад с вражескими боеприпасами находился в помещении дома культуры поселка Большая Александровка.

Все изъятые российские средства поражения переданы для нужд Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в результате оперативных действий сотрудники СБУ установили многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время оккупации района. Используя массовые расстрелы и пытки, враг пытался запугать людей и заставить их сдавать места пребывания участников движения сопротивления на юге нашего государства.

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"Установлено, что захватчики не разрешали жителям поселка хоронить убитых и замученных родственников на кладбище. Для этого люди должны были использовать двор собственных домовладений. Задокументирован факт похищения жительницы поселка, которую рашисты "обвинили" в корректировке артобстрелов по позициям оккупационных группировок", - говорится в сообщении.

Также на территории местного гаражного кооператива обнаружено вражеское "СТО", в которое россияне свозили угнанные у граждан автомобили и разбирали их на запчасти для дальнейшего вывоза в РФ.

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Топ комментарии

  • Urs
    за б\к - благодарочка. Скоро вернём.
  • andi Mir
    Почвари, скільки ж вони занапастили життів? Я досі не розумію чому ще живі ті хто спеціально здав південь. Як каже ПАДАЛЬяк: "ми не підривали інфраструктуру , бо думали що "росіяни" - люди. Ви вдумайтесь бл, вони так думали із-за цього загинули тисячі українців, а наприклад ця мерзота на 44 місці серед найвеличніших українців. Про шашличника навіть не пишу.
  • Марта Шепель
    Виявили? У будинку культури? Замаскований?
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