Зеленский посетил военный госпиталь и вручил государственные награды раненым украинским защитникам и военным медикам. ФОТОрепортаж

В День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил военный госпиталь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский побывал в реанимационном и травматологическом отделениях. Медики рассказали президенту о характере травм, которые получили бойцы, течение лечения и выздоровление.

В частности, глава государства пообщался с ранеными воинами и вручил им государственные награды за мужество и самоотверженность, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также встретился с медицинским персоналом военного госпиталя и вручил государственные награды за самоотверженность и профессионализм, оказание медицинской помощи и сохранение жизни людей в условиях военного положения.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в этом госпитале создана действенная система эвакуации раненых на соответствующее лечение. С конца февраля медучреждение оказывает высокоспециализированную помощь раненым, травмированным и больным военнослужащим, из них более 60% восстановились и вернулись в боевые подразделения. Госпиталь постоянно помогает украинским военным, освобожденным из плена. Также здесь отлажена действенная система психологической реабилитации.





















