Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда", награды "Крест боевых заслуг" и присвоил почетные наименования воинским частям. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Собравшиеся почтили минутой молчания память защитников, погибших за Украину.
Глава государства вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины.
Кроме того, Зеленский вручил военное отличие "Крест боевых заслуг".
Президент также вручил награды "За мужество и отвагу" 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ, 25-й отдельной воздушно-десантной Сиче войск ВСУ, 503-му отдельному батальону морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ, 8-му полку оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии, 4-й бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии, 3-й бригаде оперативного назначения полковника Петра Болбочана Национальной гвардии, 15-му Славянскому полку Национальной гвардии, 1-му пограничному отряду Государственной пограничной службы и 23-му отряду морской охраны Государственной пограничной службы.
Зеленский присвоил воинским частям почетные наименования. 138-й радиотехнической бригаде Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование "Приднепровская", 156-му зенитному ракетному полку Воздушных сил ВСУ - почетное наименование "имени Максима Кривоноса" и 11-му зенитному ракетному полку Воздушных сил Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "Шепетовский".
Президент вручил боевые знамена и знамена с почетными наименованиями воинским частям. Боевые флаги получили командиры: 4-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск ВСУ, 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, 118-й отдельной бригады территориальной обороны Сил территориальной обороны, 120-й отдельной бригады территориальной обороны Сил территориальной обороны, 129-й отдельной бригады территориальной обороны Сил территориальной обороны.
Боевые знамена с лентой с почетным наименованием вручены командирам: 3-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск ВСУ, которой присвоено почетное наименование "Железная", и 110-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ, получившей наименование "имени генерал-хорунжого Марка Безручко".