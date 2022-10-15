Удар по Запорожью: повреждены многоэтажки, частные дома, учебное учреждение и автостоянка. ФОТО

Оккупанты нанесли ракетные удары по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры в Запорожье.

Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

Утром враг атаковал объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. Есть разрушения.

"Взрывной волной поврежден 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное учреждение и автостоянка. Коммунальные службы уже начинают работать и устранять последствия прилетов. Слава Богу, пострадавших нет", - отметил он.

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