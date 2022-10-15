Рашисты нанесли удар по Константиновке на Донетчине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 октября, российские оккупационные войска нанесли удар по Константиновке, вчера обстреляли Федоровку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Больше всего от российских обстрелов в это утро пострадала Константиновка. В городе повреждены хозяйственные постройки предприятия и бывшее здание профилактория. Также на территории громады под обстрел кассетными снарядами попало Александро-Шультино — поврежден дом. К счастью, без жертв", - говорится в сообщении.







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Отмечается, что вчера, 14 октября, россияне обстреляли Федоровку Соледарской громады — два человека ранены.