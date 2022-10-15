СБУ: в обмен за голоса на псевдореферендуме оккупанты предлагали людям "военную форму" на детей. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Как отмечается, помещение сельского совета оккупанты использовали в качестве базы для проведения "референдума". Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили там большую партию детской одежды в милитаристическом стиле.
Эти вещи один в один копировали одежду российских захватчиков и были предназначены для местных жителей в качестве поощрения прийти и проголосовать на фейковом волеизъявлении.
Также в ведомстве информируют, что украинцев пытались подкупить бесплатными продуктами питания.
Впрочем, когда враг увидел, что местные жители избегают участия в псевдореферендуме, они прибегли к угрозам и махинациям.
В частности, склонив нескольких коллаборантов к сотрудничеству, они дали им по два вооруженных военнослужащих РФ и начали "обход" каждого дома. Если люди не открывали дверь, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу, как голоса "за".