Воин Сергей Костюченко потерял руку и бросил девушку, чтобы не быть обузой. Но она разыскала его, чтобы жениться. ФОТО

Защитник Украины Сергей Костюченко потерял на фронте руку и не хотел быть обузой для своей любимой Юли. Он пытался уйти от девушки, но она разыскала его в госпитале и предложила жениться.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова, передает Цензор.НЕТ.

Сергей родом из Житомирской области. Два года назад он подписал контракт с ВСУ и отправился защищать Родину на Восток Украины.

Парень получил ранение 29 мая – в годовщину знакомства с любимой Юлей. Он хотел отпроситься и приехать к девушке, но получил задание. Когда боец был в поле, россияне открыли артиллерийский огонь.

Сергей помнит, что после взрыва открыл глаза и увидел, что правой руки уже нет, а левая была повреждена. Ноги также получили ранения.

Также читайте: Россия заблокировала заявление МВФ, в котором осуждается вторжение в Украину

Он не мог встать и не мог позвать на помощь – легкое было разорвано. Парень вспоминает, что ждал смерти, потому что было очень больно. Единственное, за что волновался – его тела не найдут. В тот момент на машине мимо проезжал побратим. Сергей из последних сил поднял ногу, и тот его увидел.

Военный очнулся в реанимациях и решил позвонить Юле. Он сказал девушке, что бросает ее. Юлия разыскала Сергея через его побратимов и приехала в больницу.

Когда она вошла в палату, военный расплакался. Девушка же сказала: "Женись на мне". Обручились влюбленные прямо в больницы.

Сейчас супруги находятся в реабилитационном центре во Львове. Сергей из-за сильных повреждений нервов рискует потерять еще и левую руку. Военному нужен протез и операция.

Также смотрите: Удар по Запорожью: повреждены многоэтажки, частные дома, учебное учреждение и автостоянка. ФОТО

Средства на протез для Сергея и других раненых защитников Украины собирает центр "Незламні". Присоединиться можно по этой ссылке.







