Воин Сергей Костюченко потерял руку и бросил девушку, чтобы не быть обузой. Но она разыскала его, чтобы жениться. ФОТО
Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова, передает Цензор.НЕТ.
Сергей родом из Житомирской области. Два года назад он подписал контракт с ВСУ и отправился защищать Родину на Восток Украины.
Парень получил ранение 29 мая – в годовщину знакомства с любимой Юлей. Он хотел отпроситься и приехать к девушке, но получил задание. Когда боец был в поле, россияне открыли артиллерийский огонь.
Сергей помнит, что после взрыва открыл глаза и увидел, что правой руки уже нет, а левая была повреждена. Ноги также получили ранения.
Он не мог встать и не мог позвать на помощь – легкое было разорвано. Парень вспоминает, что ждал смерти, потому что было очень больно. Единственное, за что волновался – его тела не найдут. В тот момент на машине мимо проезжал побратим. Сергей из последних сил поднял ногу, и тот его увидел.
Военный очнулся в реанимациях и решил позвонить Юле. Он сказал девушке, что бросает ее. Юлия разыскала Сергея через его побратимов и приехала в больницу.
Когда она вошла в палату, военный расплакался. Девушка же сказала: "Женись на мне". Обручились влюбленные прямо в больницы.
Сейчас супруги находятся в реабилитационном центре во Львове. Сергей из-за сильных повреждений нервов рискует потерять еще и левую руку. Военному нужен протез и операция.
Средства на протез для Сергея и других раненых защитников Украины собирает центр "Незламні". Присоединиться можно по этой ссылке.