Количество раненых вследствие утреннего обстрела Никополя увеличилось до 5 человек. ФОТОрепортаж
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Уже известно о пяти раненых вследствие обстрела Никополя утром в субботу, 15 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Никопольского РВА Евгения Евтушенко.
"Тяжелая ночь и утро для района. Два раненых ночью и, по уточненным данным, пять раненых жителей Никополя утром, - рассказал он. - К счастью, без погибших".
Как добавил Евтушенко, утренний обстрел улиц мирного города "был заточен на максимальный ущерб мирным жителям".