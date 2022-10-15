В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Сообщают о работе ПВО. ВИДЕО
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В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Отмечается, что ПВО якобы "работала по летательному аппарату"
Местные телеграм-каналы сообщают о якобы работе ПВО, передает Цензор.НЕТ.
Между тем, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что ПВО работала в тренировочном режиме.
"В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие", - отмечает он.
Однако в сети уже активно распространяются соответствующие видео.