В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Сообщают о работе ПВО. ВИДЕО

В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Отмечается, что ПВО якобы "работала по летательному аппарату"

Местные телеграм-каналы сообщают о якобы работе ПВО, передает Цензор.НЕТ.

Между тем, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что ПВО работала в тренировочном режиме.

"В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие", - отмечает он.

Однако в сети уже активно распространяются соответствующие видео.

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