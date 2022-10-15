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В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Сообщают о работе ПВО. ВИДЕО

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В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Отмечается, что ПВО якобы "работала по летательному аппарату"

Местные телеграм-каналы сообщают о якобы работе ПВО, передает Цензор.НЕТ.

В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Сообщают о работе ПВО 01

Между тем, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что ПВО работала в тренировочном режиме.

"В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие", - отмечает он.

Однако в сети уже активно распространяются соответствующие видео.

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Топ комментарии

  • CrossFirenko
    Втікати нікуди. Тільки на надувних бабах. Не дарма в Пітері провели тест-заплив.
  • Підлога Маккартні
    опять ***** домбит крысм
  • Nikolai Chizhevsky
    То не ппо,то запуск ракетного комплекса бастіон, є чимало відео в телеграми каналах це видно,по нас скорішо всього
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