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Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий. ФОТОрепортаж

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14 октября 2022 года известная снайперша ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж за военного в зоне боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Vogue.

В сообщении отмечается: "Украинские военные успевают не только защищать нашу страну от вражеских атак, но и продолжают любить и строить семьи. Так, 14 октября, в День Казачества и День защитников и защитниц Украины, замуж вышла одна из самых известных украинских женщин-снайперов Евгения Эмеральд. Задокументировать свадьбу в полях, но с обязательно белым венчальным платьем, она доверила Константину и Владе Либеровым, которые сняли уже немало церемоний бракосочетания наших военных".

Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 01
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 02
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 03
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 04
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 05
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 06
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 07
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 08
Снайпер ВСУ Евгения Эмеральд вышла замуж в зоне боевых действий 09

Топ комментарии

  • дмитрий a4f273bf
    Поздравляем конечно, хотя снайперов светить не надо, но что там делает аферист Ляшко - это конечно вопрос
  • Maxim Ak-Murza
    Счастья Вам, родненьки. 💖
  • Anna Berlovska 7d09caf8
    Господи, чи ви хворі. На біса ви обличчя дівчини показуєте та називаєте її військову спеціальність? Ви хоч розумієте, що з нею зроблять, як не дай Боже вона потрапить в полон?
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