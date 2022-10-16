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Рашисты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области. ФОТОрепортаж

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Российские оккупационные войска уничтожили две школы в Пологовском районе Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Рашисты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области 01

"Две уничтоженные школы в Пологовском районе Запорожской области - таков результат действий рашистов только за последнее время. Сегодня ночью оккупант попал двумя ракетами в школу села Воздвижовка. Учебное заведение разрушено почти все. Еще одна ракета попала в местный парк. Разрушения получили также частные дома вокруг ", – говорится в сообщении.

Рашисты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области 02

Также ракетами была разрушена школа в селе Доброполье.

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"Пострадавших нет. Убивать беззащитных мирных людей и уничтожать школы, больницы, дома. Это и тактика врага - бесконечный террор гражданских. Мы выстоим и дадим отпор. Победим врага и все разрушенное отстроим", - добавил Старух.



Рашисты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области 03
Рашисты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области 04
Рашисты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области 05
Рашисты ракетными ударами разрушили две школы в Запорожской области 06

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