410 км дорог расчищено на деоккупированной территории Харьковской области. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.
"В регионе ведутся работы по обеспечению проезда на маршрутах в населенные пункты, длительное время находившиеся под оккупацией. Необходимо быстро наладить логистику для гуманитарных грузов, медиков и коммунальщиков. За это время удалось очистить дороги государственного значения и начать уборку городов Изюм, Балаклея и Купянск. В цифрах: есть расчищенные 410 км дорог и 23 км коммунальные улицы", - говорится в сообщении.
Также дорожники работают над отладкой транспортного сообщения через взорванные мосты. Уже функционирует семь временных переправ, еще шесть – строится.
"На большинстве дорог подрядные организации работают над ликвидацией ям, также демонтируют разрушенные мосты, продолжают убирать военную и гражданскую сгоревшую технику, очищать дорожное покрытие, строить временные переправы и объездные дороги", - сообщили в Мининфраструктуры.