Последствия ударов по Никополю: 6 раненых, уничтожены котельная, поражен ряд гражданских объектов. ФОТОрепортаж

Этой ночью Никополь Днепропетровской области рашисты обстреляли 30 раз из ствольной артиллерии. Также зафиксировано около полусотни прилетов из "Града".