Херсонские партизаны просят жителей 14 сел эвакуироваться на левый берег Днепра. ФОТОрепортаж

Херсонские партизаны просят жителей 14 населённых пунктов в области срочно эвакуироваться на левый берег Днепра.

Как информирует Цензор.НЕТ, обращение направлено на жителей Правдиного, Солдатского, Петровки, Барвинка, Новокиевки, Шмидтового, Крутого Яра, Киселевки, Надеждовки, Парышивого, Грозового, Знаменки, Зорянки, Томиной Балки и Красного Подола.

Херсонские партизаны напоминают, что Армия обороны Израиля ЦАХАЛ перед штурмом населенного пункта сбрасывает листовки с предупреждением для местного населения, результат таких акций - успешный штурм и минимизация человеческих потерь.

"Так же и сейчас мы должны ответственно отнестись к таким открыткам и эвакуироваться в безопасное место", - говорится в сообщении.

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Напомним, предатели призывают жителей временно оккупированной Херсонщины выезжать в Крым и РФ. В то же время украинские граждане сопротивляются депортации.