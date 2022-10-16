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Херсонские партизаны просят жителей 14 сел эвакуироваться на левый берег Днепра. ФОТОрепортаж

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Херсонские партизаны просят жителей 14 населённых пунктов в области срочно эвакуироваться на левый берег Днепра.

Как информирует Цензор.НЕТ, обращение направлено на жителей Правдиного, Солдатского, Петровки, Барвинка, Новокиевки, Шмидтового, Крутого Яра, Киселевки, Надеждовки, Парышивого, Грозового, Знаменки, Зорянки, Томиной Балки и Красного Подола.

Херсонские партизаны напоминают, что Армия обороны Израиля ЦАХАЛ перед штурмом населенного пункта сбрасывает листовки с предупреждением для местного населения, результат таких акций - успешный штурм и минимизация человеческих потерь.

"Так же и сейчас мы должны ответственно отнестись к таким открыткам и эвакуироваться в безопасное место", - говорится в сообщении.

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Херсонские партизаны просят жителей 14 сел эвакуироваться на левый берег Днепра 01
Херсонские партизаны просят жителей 14 сел эвакуироваться на левый берег Днепра 02
Херсонские партизаны просят жителей 14 сел эвакуироваться на левый берег Днепра 03
Херсонские партизаны просят жителей 14 сел эвакуироваться на левый берег Днепра 04
Херсонские партизаны просят жителей 14 сел эвакуироваться на левый берег Днепра 05
Херсонские партизаны просят жителей 14 сел эвакуироваться на левый берег Днепра 06
Херсонские партизаны просят жителей 14 сел эвакуироваться на левый берег Днепра 07
Херсонские партизаны просят жителей 14 сел эвакуироваться на левый берег Днепра 08

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Херсонские партизаны просят жителей 14 сел эвакуироваться на левый берег Днепра 09

Напомним, предатели призывают жителей временно оккупированной Херсонщины выезжать в Крым и РФ. В то же время украинские граждане сопротивляются депортации.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Прощай немытая раССея
  • Марина Кравець
    бісить - не вдмовляються воювати, падлам просто нічого жерти і нічим воювати!!

    і що родичі лади не отримають..хворі дебіли..
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