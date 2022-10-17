Кадры атаки иранского дрона на Киев. ФОТО
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Опубликованы первые фотографии атаки иранского дрона на Киев утром 17 октября.
Знімки зробив фотограф Agency France Press, повідомляє Цензор.НЕТ.
Фотографии сделал фотограф Agency France Press, сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.