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Кадры атаки иранского дрона на Киев. ФОТО

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Опубликованы первые фотографии атаки иранского дрона на Киев утром 17 октября.

Знімки зробив фотограф Agency France Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фотографии сделал фотограф Agency France Press, сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
    Yuriy Romanenko

    @shan_yan

    Как имея кучу КБ, наш ВПК не может начать производство ударных дронов из говна и палок, как это делает Иран, который 40 лет под санкциями? Только потому, что не могут сложить, кто сп@здит бабло
  • FT FT
    Нужно чтобы упал на иранское посольство. Кстати может уже пора иранских студентов выгнать с нашей страны? Или сколько нужно еще получить на нашу голову таких ударов чтобы понять что мы сами обучаем террористов наводящих на нас дроны и ракеты
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Кияни теж долучились, показали фото як людина рушницею з прицілом хоче поцілити в дрон. Респект киянам.
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