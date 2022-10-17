Последствия атаки рашистов дронами-камикадзе на Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
23 48670
Утром 17 октября Киев атаковали вражеские дроны.
Фото последствий атаки на украинскую столицу распространяются в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.