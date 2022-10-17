28 дронов утром летели в сторону Киева, большинство сбито, раздалось 5 взрывов, - Кличко. ФОТОрепортаж

28 дронов утром летели в сторону Киева.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, благодаря нашим ВСУ, ПВО, большинство летучих террористов сбили.

"В Киеве прозвучало в общей сложности 5 взрывов. Один из них - в жилом доме в Шевченковском районе. Спасатели продолжают тушение конструкций здания и работы по разбору завалов. Ранее спасли 18 жителей дома. Двое находились под завалами. Недавно достали тело погибшей женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.









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Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.