На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.
Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что сегодняшняя атака дронов-камикадзе – это терроризм.
"У нас есть информация, что трое находятся в больнице. Одного человека достали из-под завалов, он мертв. Продолжаются поисковые работы еще одного человека. Это терроризм, центральная часть города, где живут гражданские, никаких военных нет".
Также из-под завалов дома была спасена кошка.
Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.
Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.
Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что погибли 2 человека.