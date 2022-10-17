На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате атаки дронов на жилой дом в Шевченковском районе Киева погиб один человек. Три человека находятся в больнице.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

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Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что сегодняшняя атака дронов-камикадзе – это терроризм.

"У нас есть информация, что трое находятся в больнице. Одного человека достали из-под завалов, он мертв. Продолжаются поисковые работы еще одного человека. Это терроризм, центральная часть города, где живут гражданские, никаких военных нет".

Также из-под завалов дома была спасена кошка.

Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что погибли 2 человека.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.