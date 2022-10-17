Новости Фото • Война

На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

11 77425
В результате атаки дронов на жилой дом в Шевченковском районе Киева погиб один человек. Три человека находятся в больнице.

Об этом сообщил корреспондент Цензор.НЕТ.

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что сегодняшняя атака дронов-камикадзе – это терроризм.

"У нас есть информация, что трое находятся в больнице. Одного человека достали из-под завалов, он мертв. Продолжаются поисковые работы еще одного человека. Это терроризм, центральная часть города, где живут гражданские, никаких военных нет".

Также из-под завалов дома была спасена кошка.

Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что погибли 2 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министры ЕС планируют принять санкции против Ирана

На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 01
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 02
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 03
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 04
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 05
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 06
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 07
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 08
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 09
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 10
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 11
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 12
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 13
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 14
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 15
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 16
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 17
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 18
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 19
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 20
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 21
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 22
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 23
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 24
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 25
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 26
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 27
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 28
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 29
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 30
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 31
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 32
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 33
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 34
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 35
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 36
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 37
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 38
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 39
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 40
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 41
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 42
На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 43

На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 44

На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 45

На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов 46

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Топ комментарии

  • Сергій Петренко 5798b72f
    Нужно тот Иран сгноить под санкциями!
    Я вообще за то, чтобы Америка Иран разбомбила.
  • AbOriginal_UA
    Иран - то вторично. Первично - сгноить Рашу !
  • kergudu barbambiya
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости