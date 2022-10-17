В результате обстрела Сумщины погибли по меньшей мере 3 человека, 9 получили ранения, под завалами находятся люди, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Российские захватчики утром нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры в Роменском районе.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"В 5:20 утра три российских ракеты прилетели в объект гражданской инфраструктуры. По меньшей мере три человека погибли. Девять - ранены.
Под завалами все еще находятся люди.
В Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов. Просьба к вам по экономии потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки (8-11 утра и 17-22 вечера) остается актуальной", - говорится в сообщении.