За прошлые сутки морские пехотинцы уничтожили более десятка рашистов, 2 танка, пушку, 2 гаубицы и ЗРК "Тор", - ВМС

16 октября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.