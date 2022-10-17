Сообщено о подозрении 4 пленным оккупантам, которые пытали участников АТО в Харьковской области, - Офис генпрокурора. ФОТО

Прокуратура установила четырех российских военных, причастных к пыткам участников АТО на базе отдыха в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в начале сентября 2022 года во время оккупации пгт Борова Изюмского района двое наемников частной военной компании и двое военнослужащих 16-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ пытали трех участников АТО.

"Они надели на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешки на голову и украли. Содержали их в яме на базе отдыха без воды и продуктов питания. Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям. Подозреваемые устраивали мужчинам допросы для получения информации о других жителях пгт Борово, участвовавших в АТО в период 2014-2015 годов. После пыток российские военные отпустили потерпевших", - говорится в сообщении.

"После деоккупации Харьковщины они (причастны к пыткам. - Ред.) попали в плен. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры им поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины", - добавили в Офисе генпрокурора.

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