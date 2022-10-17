Оккупанты обстреляли из артиллерии пограничный населенный пункт в Сумской области, - ОК "Північ". ФОТО

Российские оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт на Сумщине из артиллерии и автоматического гранатомета.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"С 15:45 до 16:30 сообщили об обстреле населенного пункта Середина-Буда. Наблюдатели зафиксировали 4 прихода, предположительно из ствольной артиллерии, 5 очередей по 3-5 выстрелов из АГС, 2 очереди из ККВТ, 5 очередей из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В результате обстрела два дома в населенном пункте охвачены огнем.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения информация уточняется.

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