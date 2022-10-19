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Правительство Орбана проводит в Венгрии пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза. ФОТО

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Венгерское правительство заплатило эквивалент 700 млн грн за пропагандистскую кампанию против антироссийских санкций Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Правительство Орбана проводит в Венгрии пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза 01

Контракт был подписан в начале июля, но документацию опубликовали только 13 октября и без дополнений, раскрывающих точную тематику заказанной кампании.

Венгерские СМИ сообщают, что конкурс на разработку слогана и плаката, а также размещение их на улицах выиграли рекламные компании, "регулярно получающие заказы от правительства Виктора Орбана". В правительстве Венгрии ожидают, что рекламщики "выполнят задачи, связанные с правительственной коммуникацией на международной и внутренней арене, влияющие на будущее Европы", а также "задачи, связанные с правительственными решениями, оказывающими большое влияние на жизнь граждан" .

Правительство Орбана проводит в Венгрии пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза 02
Правительство Орбана проводит в Венгрии пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза 03

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Правительство Орбана проводит в Венгрии пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза 04

В минувшие выходные Facebook-страница венгерского правительства изменила обложку: туда поставили тот же плакат с изображением авиабомбы и надписью "Брюссельские санкции разрушают нас".

Правительство Орбана проводит в Венгрии пиар-кампанию против антироссийских санкций Евросоюза 05

Венгерские журналисты пишут, что "в последние месяцы правительство всеми силами пыталось обвинить санкции ЕС в росте цен на энергоносители, хотя ЕС вообще не ограничивал импорт газа, а меры, принятые против импорта сырой нефти, еще не вступили в силу".

Напомним, Будапешт не продает Украине вооружения и запрещает их поставки в Украину через свою территорию. Также Венгрия последовательно выступает за отмену санкций ЕС против страны-оккупанта.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Я не розумію, хто кого потужніше: ЄС за Мадьярщину, чи Мадьярщина за ЄС?
    Може, пора вже по зубах дати?
  • Bob Fayn
    питання ,--як прийняли Угорщину в Евросоюз та НАТО? І чи не пора б на нараді НАТО розглянути про виключення їх з альянсу
  • Ревизор
    Венгры в первую мировую были убийцами и одними из инициаторов войны.
    Во вторую мировую были убийцами и фашистами.
    И сейчас как были ********, так и остались.
    Им ***** пообещал запад Украины, вот и отрабатывают.
    Но вопрос сосать или не сосать перед кацапами, венграми и белорусами не стоит. СОСАТЬ.
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