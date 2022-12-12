В российской колонии избили заключенных, выступавших против вербовки на войну в Украине, - СМИ. ФОТО

В российской исправительной колонии 4 в Калужской области бойцы спецподразделения ФСИН и оперативники избили заключенных, которые отказались ехать на войну против Украины и не одобряли отправку на войну других осужденных.