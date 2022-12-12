Новости Фото

В Михайловский Златоверхий собор в Киеве привезли Вифлеемский огонь мира. ФОТОрепортаж

5 64914
В Свято-Михайловский Златоверхий собор доставили Вифлеемский огонь мира. Это ежегодная скаутская акция в канун Рождества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Православной церкви Украины.

Каждый год Вифлеемский огонь мира в Украину доставляют члены скаутской организации "Пласт".

Пластуны получили огонь от скаутов из Вены на украинско-словацкой границе в пункте пропуска "Малый Березный", а затем его доставили в кафедральный собор ПЦУ в столице. Там пластунов с Огнем встретил предстоятель ПЦУ Блаженнейший митрополит Епифаний.

Читайте также: "Пластуны" доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения операции Объединенных сил. ФОТОрепортаж

"Встречаем этот огонь, свидетельствующий, что свет всегда побеждает тьму", - отметил митрополит Епифаний.

В Михайловском Златоверхом соборе можно будет зажечь свечу от огня из Вифлеема в течение рождественских праздников.

В Михайловский Златоверхий собор в Киеве привезли Вифлеемский огонь мира 01
В Михайловский Златоверхий собор в Киеве привезли Вифлеемский огонь мира 02
В Михайловский Златоверхий собор в Киеве привезли Вифлеемский огонь мира 03
В Михайловский Златоверхий собор в Киеве привезли Вифлеемский огонь мира 04
В Михайловский Златоверхий собор в Киеве привезли Вифлеемский огонь мира 05

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Пропагуйте Різдво в Україні по світовому календару. Най люди звикнуть.
  • Порохобандерівець
    Уже не кацапська. Ти страждаєш?
  • 5 копійок
    Шо це за суміш української з новоязом? А ще вважаєш себе щирим українцем.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости