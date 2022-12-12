В результате российских обстрелов в Донецкой области ранены 3 человека, повреждены дома, - ОВА. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"На Волновахском направлении под обстрелы попали Новоукраинка и Богоявленка Угледарской громады – пострадавших нет.
На Донецком направлении было громко в Кураховской громаде: повреждено 7 домов в Курахово и хозяйственное здание в Кураховке. Ночью зафиксированы обстрелы Марьинки и Красногоровки, а под утро Соловьева Очеретинской ТГ и Авдеевки. Без жертв.
На Горловском направлении россияне ранили одного человека в Константиновке, попали в дом и бывшую школу. В Бахмуте ранены 2 человека, повреждены железнодорожный объект и жилой дом. 5 домов повреждены в Васюковке Соледарской ТГ.
На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Лимане, также на территории громады продолжаются обстрелы Торского и Заречного. Без жертв", - говорится в сообщении.