Рашисты утром обстреляли Горняк Донецкой области: Погибли 2 человека, еще 10 получили ранения. ФОТОрепортаж (обновлено)
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"8 человек ранены - следствие утреннего удара по Горняку. Все раненые доставлены в больницу, объемы нанесенного ущерба устанавливаем.
Это – очередная атака российской армии на мирное население. На этот раз враг применил РСЗО Ураган", - рассказал он.
В пресс-службе Офиса Генпрокурора сообщили , что российские оккупанты ударили по городу кассетными боеприпасами. Обстрел был произведен из реактивных систем залпового огня "Ураган".
"Снаряды попали в центральную часть города. В результате обстрела погибли два гражданина, еще десять получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в больницу г. Селидово, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Также повреждены пятиэтажные дома, отделение банка", - говорится в сообщении.