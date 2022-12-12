Рашисты утром обстреляли Горняк Донецкой области: Погибли 2 человека, еще 10 получили ранения. ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские оккупационные войска ударили по Горняку в Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека, десять граждан получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"8 человек ранены - следствие утреннего удара по Горняку. Все раненые доставлены в больницу, объемы нанесенного ущерба устанавливаем.

Это – очередная атака российской армии на мирное население. На этот раз враг применил РСЗО Ураган", - рассказал он.

В пресс-службе Офиса Генпрокурора сообщили , что российские оккупанты ударили по городу кассетными боеприпасами. Обстрел был произведен из реактивных систем залпового огня "Ураган".

"Снаряды попали в центральную часть города. В результате обстрела погибли два гражданина, еще десять получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в больницу г. Селидово, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Также повреждены пятиэтажные дома, отделение банка", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты ударили из РСЗО "Ураган" по Курахово, - ОП











Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранення дістали 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА. ФОТОрепортаж







