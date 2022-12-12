Обезврежена вражеская агентура, которая наводила российские ракеты на школы и роддома в Донецкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности нейтрализовала разветвленную агентурную сеть спецслужб РФ в результате спецоперации в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленники собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Бахмута и Торецка. Кроме того, передавали врагу локации электрических подстанций и социальных объектов, среди которых школы, роддома и студенческие общежития.

"Полученные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и задержали участников российской агентурной группы. Среди задержанных - трое местных жительниц, которых подконтрольное РФ "МГБ "ДНР" завербовало после начала полномасштабного вторжения. Они получили российские паспорта, которые планировали использовать для выезда в страну-агрессор в случае успешного выполнения вражеских задач", - сообщили в СБУ.

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Для сбора развединформации агенты лично обходили территорию населенных пунктов и делали отметки на электронных картах. Затем полученную информацию передавали своему "связному", который находится во временно захваченной Горловке. А он уже "отчитывался" куратору агентурной сети. Ею оказалась заместитель руководителя подконтрольного РФ местного "МГБ "ДНР". Для коммуникации использовали заранее отработанный анонимный канал интернет-связи. Именно через него агенты пересылали координаты украинских объектов с материалами фото-, видеофиксации и подробным описанием.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленниц правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом и паспорта РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили трем фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, которая совершена в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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