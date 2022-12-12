Сухопутные войска – опора нашей обороны и движение армии к освобождению украинской земли, – Зеленский вручил награды воинам. ФОТОрепортаж

В честь Дня Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины президент Владимир Зеленский вручил военнослужащим высокие государственные награды и присвоил воинские звания.

Церемония прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, глава государства поздравил защитников с Днем Сухопутных войск: "Это профессиональный праздник именно тех воинов, чьи плечи – опора нашей обороны и чье движение – движение нашей армии к освобождению нашей земли".

Президент также приветствовал воинов, которые сейчас несут службу на передовой.

"Солдаты, офицеры, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, все механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, армейская авиация и ПВО, подразделения тылового и технического обеспечения, специальные войска - это тысячи бойцов, которые ежедневно и каждую ночь доказывают, что Украину не одолеть , а украинцев не покорить", - подчеркнул он.

Читайте: Война закончится тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована - Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что воины Сухопутных войск ВСУ демонстрировали свою эффективность и чрезвычайную стойкость с 2014 года. И сотни городов и сел Украины были уволены именно благодаря воинам-сухопутникам.

"Мы должны помнить, что за каждым достижением наших сил обороны - жизнь героев, которые были отданы за независимость", - сказал глава государства.

Участники церемонии почтили минутой молчания память павших воинов.

В присутствии руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Министр обороны Алексея Резникова, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Владимир Зеленский вручил государственные награды. Он подчеркнул, что для него самая высокая честь - отмечать награды украинских военных и передавать заслуженные ордена родным павших защитников.

"Никому из нас не дано знать, сколько еще таких церемоний состоится, прежде чем мы дойдем до той главной, желанной церемонии, которой ждут миллионы украинцев. Но украинская победа будет. Мы отметим его. Я прошу всех вас: в мыслях о нашей победе, в ожидании нашей победы, в предстоящем праздновании нашей победы и после нашей победы, пожалуйста, всегда сохраняйте одно чувство - чувство благодарности воинам, борющимся за победу для Украины. И благодарность семьям наших воинов, которые дали украинскому народу таких героических людей", - сказал президент.



























Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" мастер-сержанту Дмитрию Бублику. Он отметился умелыми действиями во время обороны Луганской области с первого дня полномасштабного вторжения России и до конца апреля. За время боев силами его роты было уничтожено значительное количество личного состава и техники противника. Дмитрий Бублик постоянно проявляет мужество и храбрость, продолжил выполнять задачи по назначению, несмотря на проблемы со здоровьем и контузию.

Орден из рук Владимира Зеленского получил также Герой Украины, младший сержант Игорь Левченко, с начала марта участвующий в отпоре вооруженной агрессии РФ. В июне во время боя с оккупантами на Харьковщине он умело руководил действиями танкового экипажа, постоянно оказывал огненное влияние на противника, даже когда была поражена ходовая часть его танка. Открыв люк, с помощью автомата младший сержант заставил группу пехоты противника отойти, после чего смог вывести танк на промежуточный рубеж, сохранить жизнь экипажа и машину.

Президент передал "Золотую Звезду" матери майора Андрея Верхосмотра, удостоенного звания Героя Украины посмертно. С начала полномасштабной войны с российским агрессором Андрей Верхосмотр лично организовывал оборону вблизи села Гоголев Киевской области, которую противник не смог одолеть и был вынужден отступить. В марте руководил оборонительными боями вблизи села Русанов. Проявил неординарность мышления при уничтожении вражеской техники, умело использовал новейшие технологии и методы ведения войны. Благодаря его действиям было уничтожено много бронетехники и личного состава врага, остановлено продвижение войск противника в направлении Киева.

"22 июня майор лично повел сводную штурмовую группу для восстановления утраченных позиций недалеко от села Вершина Бахмутского района Донецкой области. Во время боя захватил радиостанцию отряда ЧВК "Вагнер". Под его руководством был уничтожен закрепившийся на позициях противник и восстановлен передний край обороны. Возвращаясь в командно-наблюдательный пункт, чтобы передать захваченную радиостанцию и раненого военнослужащего, Андрей Верхосмотр попал в огневую засаду противника. Погиб в бою от пулевого ранения", – напоминают в Офисе Президента.

"Золотую Звезду" из рук Главы государства получил сын командира вертолетной эскадрильи полковника Олега Гегечкори. С 24 февраля по 8 марта он одним из первых среди летчиков авиации Сухопутных войск начал выполнять боевые задачи по отражению полномасштабного российского вторжения на территории Киевской, Черниговской областей и города Киева, совершил более десяти боевых вылетов. В частности, 24 февраля Олег Гегечкори выполнил четыре боевых вылета для уничтожения вражеских сил на аэродроме "Гостомель". В начале марта оказал авиационную поддержку войск в районе Броваров Киевской области. После нанесения удара по противнику группа полковника была обстреляна средствами ПВО врага, в результате чего были потеряны три вертолета, в том числе Ми-8, которым руководил Олег Гегечкори. Его вертолет упал на окраине села Бервица на границе Киевской и Черниговской областей, экипаж погиб.

Президент также передал "Золотую Звезду" жене и детям Героя Украины, старшего летчика армейской авиации подполковника Александра Мариняка, который в период с 24 февраля по 8 марта одним из первых летчиков из состава оперативного резерва вернулся в строй и выполнял боевые задания. В марте неоднократно совершал боевые вылеты в Киевской области с целью уничтожения вражеских колонн, а также понтонной переправы на реке Тетерев. В результате его действий врагу были нанесены значительные потери в живой силе и бронированной технике. В начале марта в районе Броваров после огневого удара по противнику его авиационную группу обстреляла вражеская ПВО. Вертолет Ми-24 под руководством Александра Мариняка получил значительные повреждения и упал возле поселка Кулажинцы Киевской области, экипаж погиб.

Также читайте: Зеленский об угрозе ядерного удара: Путин боится смерти. Не уверен, что он готов к этому

Также получила орден семья Героя Украины, начальника службы безопасности полетов подполковника Александра Григорьева. Утром 24 февраля 2022 года, во время ракетных обстрелов со стороны сил РФ аэродрома "Броды", благодаря его профессионализму, решимости и умелому руководству воздушный эшелон в составе шести вертолетов в сложных условиях успешно вышел из-под удара без потерь. В этот же день вертолеты авиационной группы под личным руководством подполковника успешно выполнили задание по десантированию и нанесли огневой удар по живой силе и технике противника на аэродроме "Гостомель". 28 февраля во время выполнения боевого задания вертолет Александра Григорьева был поражен средствами ПВО противника в районе населенного пункта Копылов в Киевской области, подполковник и его экипаж погибли.

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" родным лейтенанта Владислава Украинца. 24 февраля подразделение под его командованием отражало Антоновский мост вблизи села Раденск Херсонской области. Были уничтожены две единицы вражеской военной техники вместе с личным составом. При выходе батальона из окружения вместе с подчиненными лейтенант совершал прорыв. Владислав Украинец решил закрепиться и занять оборону с целью обеспечения прохода колонны батальона. Уничтожил около 50 врагов. Спасая жизнь побратимов, попал под пулеметный обстрел, получил несовместимые с жизнью ранения.

Кроме того, Глава государства вручил награду Президента Украины "Крест боевых заслуг". В частности, ею был награжден майор Александр Власюк, с июня выполняющий боевые задания по отражению российского вторжения и командующий самоходной артиллерийской батареей. С июня по октябрь батарея под его руководством лишь по подтвержденным данным нанесла огневое поражение по девяти местам скопления сил врага. Также в начале сентября вблизи населенного пункта Ягодное Донецкой области благодаря своевременно принятому майором решению в условиях полной светомаскировки два взвода вышли из-под вражеских обстрелов без потерь личного состава и техники.

Награду Президента получил и командир вертолетного звена подполковник Тарас Гнилицкий, выполняющий боевые задания по защите Украины с начала полномасштабной агрессии РФ. Тарас Гнилицкий совершал боевые вылета для нанесения авиационных ударов по районам сосредоточения противника, в результате чего было уничтожено значительное количество техники и живой силы оккупантов.

"Крест боевых заслуг" из рук Владимира Зеленского также получил капитан Василий Катеринчик, с начала вооруженной агрессии России возглавлявший разведывательный отряд на подступах к Чернигову. Его отряд выполнял боевые задания в значительном отрыве от основных сил батальона. Благодаря умелым и решительным действиям Василия Катеринчика удалось обнаружить около 20 колонн техники противника, большое количество артиллерийских расчетов, месторасположения врага, координаты которых были переданы в штаб. Благодаря этому огнем украинской артиллерии было уничтожено большое количество техники и личного состава противника. Майор также проводил разведку в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и участвовал в эвакуации раненых. Руководил действиями двух разведгрупп во время штурма позиций противника в Бахмутском районе Донецкой области, в результате чего были захвачены две позиции врага.

Отмечен также полковник Михаил Сидоренко, который с марта командует 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой. С 30 марта по 2 апреля подразделения под руководством Михаила Сидоренко перешли в наступление и освободили ряд населенных пунктов Киевской области, в частности взяли под контроль стратегический населенный пункт - город Иванков. Кроме того, подразделения под командованием полковника отразили массированное наступление врага и удержали рубежи возле Покровского Донецкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Семье павшего воина-пограничника Владислава Дудолада вручили орден "За мужество". ФОТО

Президент также присвоил ряд военнослужащих звание бригадного генерала.