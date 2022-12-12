Трое пиротехников ГСЧС погибли во время разминирования в Донецкой области. ФОТО

В Донецкой области во время выполнения задач погибли трое пиротехников ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ГСЧС Украины.

Трагедия произошла 12 декабря, во время проведения работ по разминированию в Константиновке Краматорского района. В результате детонации взрывоопасного предмета погибли начальник отделения пиротехнических работ АРЗ СП Евгений Сагайда 1998 г.р., начальник отделения подводного разминирования АРЗ СП Главного управления Александр Кулинич 2000 г.р., старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АРЗ управление Максим Лизя 1979 г.р.







Еще двое пиротехников ранены, врачи борются за их жизнь.

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