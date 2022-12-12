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Трое пиротехников ГСЧС погибли во время разминирования в Донецкой области. ФОТО

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В Донецкой области во время выполнения задач погибли трое пиротехников ГСЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ГСЧС Украины.

Трагедия произошла 12 декабря, во время проведения работ по разминированию в Константиновке Краматорского района. В результате детонации взрывоопасного предмета погибли начальник отделения пиротехнических работ АРЗ СП Евгений Сагайда 1998 г.р., начальник отделения подводного разминирования АРЗ СП Главного управления Александр Кулинич 2000 г.р., старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АРЗ управление Максим Лизя 1979 г.р.

Трое пиротехников ГСЧС погибли во время разминирования в Донецкой области 01
Трое пиротехников ГСЧС погибли во время разминирования в Донецкой области 02
Трое пиротехников ГСЧС погибли во время разминирования в Донецкой области 03

Еще двое пиротехников ранены, врачи борются за их жизнь.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Alex Zverev 46d6768b
    Слава героям. Смерть рашистам!
  • ольга гусева 586d9792
    Хлопці просто Герої, але таку страшну ціну ми платимо за що? За те,щоб були вільним наші діти та онуки! Вічна пам'ять! Немає слів!!!
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