Россияне ночью выпустили более 50 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам Никопольщины. ФОТОрепортаж

Оккупанты всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"7 обстрелов и более 50 вражеских снарядов на мирные города и села…



Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Красногригоревской и Марганецкой.



Прошло без погибших и раненых.



В Никополе разрушены с десяток многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Обстрел вызвал пожар. Огонь спасатели уже потушили.



В Красногригорьевской громаде разрушены более 10 частных домов и хозяйственных построек, повреждены электросети. Вражеский снаряд уничтожил гараж и автомобиль.



В Марганецкой громаде последствия атаки уточняются", - говорится в сообщении.



Как отмечается, в других районах ночь была тихой – без сирен и обстрелов. И в эту минуту спокойно.

Смотрите: Россияне шесть раз за ночь из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину, выпустили более 50 снарядов. ФОТОрепортаж













