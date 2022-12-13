Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по Купянску, в результате попадания возник пожар в админздании. ФОТОрепортаж
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Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области. В прошедшие сутки были минометные и артиллерийские обстрелы по Харьковскому, Чугуевскому, Изюмскому и Купянскому районам.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
На Купянском направлении враг производил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районе Кисловки, Котляровки, Табаевки и Берестового. По предварительной информации, без жертв и пострадавших.
Кроме того, ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м.кв. Здание полностью разрушено. Обошлось без пострадавших.
Также Синегубов сообщил, что процесс разминирования в Харьковской области продолжается. Пиротехнические подразделения в течение суток обезвредили 193 взрывоопасных предмета.