Ликвидировано 8 пожаров, произошедших из-за вражеских обстрелов Херсона, - ГСЧС. ФОТО

В Херсоне спасатели ликвидировали 8 пожаров, произошедших в результате обстрелов РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в сутки пожарно-спасательными подразделениями Херсона совершено 16 выездов. Ликвидировано 11 пожаров, из них 8 - в результате вражеских обстрелов. Подавляющее большинство пожаров произошло в жилом секторе города.

По данным ГСЧС, 12 декабря в 12:33 в одном из микрорайонов г. Херсон в результате обстрела загорелась крыша частного двухэтажного дома. Пожар ликвидирован на площади 10 кв.

Работало отделение спасателей.

Через 7 минут из-за "прилета" произошло возгорание двухэтажного жилого дома на площади 50 кв.м. Пожар оперативно ликвидирован. На месте происшествия работало 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

В четыре часа дня, из-за попадания вражеского боеприпаса, загорелась крыша частного жилого дома на площади 120 кв.м. Пожар был ликвидирован. К тушению пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Также спасатели ликвидировали пожар двух автомобилей, загоревшихся в результате вражеских обстрелов.

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