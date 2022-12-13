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Еще 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы вышли из портов Большой Одессы. ФОТОрепортаж

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В рамках "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружается 690 тыс. тонн украинской агропродукции.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 550 судов, экспортировавших 13,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 декабря из портов Большой Одессы вышли три судна со 126 тыс. тонн агропродукции

Еще 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы вышли из портов Большой Одессы 01
Еще 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы вышли из портов Большой Одессы 02
Еще 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы вышли из портов Большой Одессы 03
Еще 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы вышли из портов Большой Одессы 04

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