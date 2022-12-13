Момент пуска "Нептунов" по российскому крейсеру "Москва" в апреле. ФОТО

СМИ опубликовали фотографию с момента пуска ракет по российскому крейсеру Москва в апреле 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал УП.

По данным издания, 13 апреля российский крейсер "Москва" неожиданно сам зашел в зону поражения украинских ракет. Как только его зафиксировали, около 16 часов произошло два пуска "Нептунов", которые один за другим вылетели в сторону "Москвы".

Изданию удалось получить фотографию этого пуска ракет.

"Никто не знал, удалось ли попасть. Но потом пришли данные, что "Москва" убила полный вперед. Это значило, что что-то случилось. Из траектории было видно, что крейсер хотел спрятаться за "вышки Бойко". Это большой металлический объект, и когда летит ракета, то она захватит сперва вышку как цель, а корабль за ней будет в безопасности", - рассказал УП собеседник в среде ракетчиков.

"Параллельно с тем в "Москву" одновременно с разных сторон бросились четыре корабля. Но именно тогда на море начался неожиданный шторм, и любые спасательные операции очень усложнились. Когда украинские военные поняли, что из Крыма в "Москву" вышел буксир, то им стало очевидно: ситуация на крейсере критическая.

Один из главных нынешних силовиков написал в ту ночь журналистам УП: "Москва - все", - отмечает издание.

Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года, вследствие удара, совершенного 13 апреля 2022 года в районе острова Змеиный двумя ракетами "Нептун" берегового ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" Военно-морских сил Украины. Ракетный крейсер "Москва" являлся крупнейшим боевым кораблем Черноморского флота РФ и принадлежал к числу шести крупнейших кораблей ВМФ России. "Москва" – это первый утраченный флагман российского флота со времен русско-японской войны и крупнейший со времен Второй мировой войны военный корабль, затопленный в ходе военного конфликта.

По данным СНБО Украины, из 510 человек, находившихся на борту корабля, удалось спасти только 58 человек.

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