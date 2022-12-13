Столичный наркодилер Чернецкий был приговорен к 5 годам заключения. ФОТОрепортаж

К 5 годам тюрьмы приговорили наркодилера Юрия Чернецкого, сбывавшего кокаин в ночных клубах столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"К 5 годам лишения свободы приговорен наркодилер, сбывавший кокаин в ночных клубах столицы. За поддержание публичного обвинения Печерской окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор киевлянину по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина продавал наркотики, в том числе кокаин, в ночных развлекательных заведениях Киева. Его задержали во время очередной продажи. Во время обысков по месту жительства правоохранители обнаружили наркотики.

"В январе 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины. По результату судебного разбирательства прокурором полностью доказана вина мужчины в инкриминированных преступлениях. Приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре.

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До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

В комментарии УП спикер прокуратуры Надежда Максимец отметила: "Учитывая то, что прокурор в дебатах просил назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы, прокуратура обжалует приговор суда".

По данным СМИ, речь идет о Юрии Чернецком.

Это первый эпизод с наркотиками, который расследуют правоохранители. Обвинительный акт по этому делу был направлен в суд в январе 2021 года.

В конце августа 2022 года Чернецкого снова задержали с наркотиками в центре столицы. Его жена пыталась собрать 4 миллиона на залог через сбор в Instagram, но ей это не удалось. Обвинительный акт по второму делу направлен для рассмотрения по существу в Печерский районный суд.





