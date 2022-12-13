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Столичный наркодилер Чернецкий был приговорен к 5 годам заключения. ФОТОрепортаж

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Столичный наркодилер Чернецкий был приговорен к 5 годам заключения. ФОТОрепортаж
К 5 годам тюрьмы приговорили наркодилера Юрия Чернецкого, сбывавшего кокаин в ночных клубах столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"К 5 годам лишения свободы приговорен наркодилер, сбывавший кокаин в ночных клубах столицы. За поддержание публичного обвинения Печерской окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор киевлянину по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина продавал наркотики, в том числе кокаин, в ночных развлекательных заведениях Киева. Его задержали во время очередной продажи. Во время обысков по месту жительства правоохранители обнаружили наркотики.

"В январе 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины. По результату судебного разбирательства прокурором полностью доказана вина мужчины в инкриминированных преступлениях. Приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре.

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До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

В комментарии УП спикер прокуратуры Надежда Максимец отметила: "Учитывая то, что прокурор в дебатах просил назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы, прокуратура обжалует приговор суда".

По данным СМИ, речь идет о Юрии Чернецком.

Это первый эпизод с наркотиками, который расследуют правоохранители. Обвинительный акт по этому делу был направлен в суд в январе 2021 года.

В конце августа 2022 года Чернецкого снова задержали с наркотиками в центре столицы. Его жена пыталась собрать 4 миллиона на залог через сбор в Instagram, но ей это не удалось. Обвинительный акт по второму делу направлен для рассмотрения по существу в Печерский районный суд.

Столичный наркодилер Чернецкий был приговорен к 5 годам заключения 01
Столичный наркодилер Чернецкий был приговорен к 5 годам заключения 02
Столичный наркодилер Чернецкий был приговорен к 5 годам заключения 03

Топ комментарии

  • Serhiy Talatynnik
    Ого аж 5 років. У мене в дворі сусіда з канабісом закрили на 8 років правда це було в 2011 році
  • Андрій Саган
    лошпедов которые скидывали на карту его жене деньги для того чтобы его выпустить под заставу кончено хватает еще... вместо того чтобы отдать эти деньги для ЗСУ, питались наркодилера от тюрьмы уберегти... идиоты
  • Garry Grant
    А його vip-клієнта черновецького,який накрав бабла та прохолоджується в Грузії коли заарештують?
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