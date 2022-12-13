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На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей в Запорожской области. Погибла 83-летняя женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция 01

За минувшие сутки военные РФ атаковали Запорожскую область из артиллерии, РСЗО и ракетных установок. Пострадали Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Дорожнянка, Ольговское, Красное, Полтавка, Малая Токмачка, Желтая Круча, Степное, Плавни. Наиболее напряженной остается ситуация в пологовском направлении.

Во время артиллерийского обстрела Малой Токмачки смертельно ранена 83-летняя местная жительница, повреждены ее дом и территория домовладения.

На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция 02

На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция 03

Этой ночью российские войска выпустили два С-300 по территории села Желтая Круча. Ракеты попали в земельный участок возле памятника погибшим солдатам второй мировой войны. Взрывной волной повреждено историческое сооружение и здание культуры.

На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция 04

На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция 05

В близлежащих домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши, ограждения.

На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция 06

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На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция 07

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