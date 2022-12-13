В Киеве простились с добровольцем "Госпитальеров" Нико. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Прощание с добровольцем батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Украинской добровольческой армии, гражданином Швеции на псевдо Нико состоялось в Михайловском монастыре в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На фейсбук-странице "Госпитальеров" накануне сообщили подробности гибели Нико: "Во время эвакуации раненых с фронта произошло столкновение нашего эвакуационного авто с боевой машиной пехоты, брошенной среди дороги. А эвакуация велась с самого нуля. Наш побратим, Нико, погиб".
Сообщается, что мужчина был в крайне тяжелом состоянии, еще два госпитальера из его экипажа проходят обследование.
"Он был юным парнем, но, приехав из Швеции, он вызвался стать медиком-добровольцем и спасать жизнь на фронте.
Вечная слава тем, кто не будучи украинцами, бросают свою комфортную жизнь и едут к нам. Едут на войну за нашу независимость. За нашу идентичность", - подчеркивается в публикации.