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В Киеве простились с добровольцем "Госпитальеров" Нико. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Прощание с добровольцем батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Украинской добровольческой армии, гражданином Швеции на псевдо Нико состоялось в Михайловском монастыре в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На фейсбук-странице "Госпитальеров" накануне сообщили подробности гибели Нико: "Во время эвакуации раненых с фронта произошло столкновение нашего эвакуационного авто с боевой машиной пехоты, брошенной среди дороги. А эвакуация велась с самого нуля. Наш побратим, Нико, погиб".

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В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 02
В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 03
В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 04

Сообщается, что мужчина был в крайне тяжелом состоянии, еще два госпитальера из его экипажа проходят обследование.

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В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 06
В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 07
В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 08

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В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 10
Фото, видео: Олег Богачук

"Он был юным парнем, но, приехав из Швеции, он вызвался стать медиком-добровольцем и спасать жизнь на фронте.

Вечная слава тем, кто не будучи украинцами, бросают свою комфортную жизнь и едут к нам. Едут на войну за нашу независимость. За нашу идентичность", - подчеркивается в публикации.

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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  • okcana Datsko
    Вічна пам'ять та вічна Слава Герою України!
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