Рашисты всю ночь били по Никопольщине, более 50 снарядов упали на жилые кварталы, повреждены дома, начались пожары, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисты всю ночь били по Никопольщине из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне всю ночь атаковали Никопольщину из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии.

"Держали под прицелом два города - Никополь и Марганец. Направили на жилые кварталы более 50 снарядов. В Никополе повреждены несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередач. В Марганце российские снаряды изуродовали с десяток частных домов и хозяйственных сооружений, авто, газопроводы и электросети", - информирует Резниченко.

По его словам, в домах горожан начались два пожара. Пожарные их уже погасили.

"Повсюду обошлось без пострадавших. В других районах ночью сирена предупреждала об опасности, но обошлось без ударов. И на эту минуту спокойно", - резюмирует Резниченко.

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